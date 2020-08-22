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22 серпня 2020, 14:19

Десятки тисяч мостів і замки: Зеленський озвучив глобальні плани перебудови країни

22 серпня 2020, 14:19
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Голова держави дуже хоче реставрувати українські замки
Голова держави дуже хоче реставрувати українські замки
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський розповів про глобальні плани перебудови інфраструктури країни - програма "Велике будівництво" повинна принести результати для кожного українця.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю президента телеканалу "Україна 24".

Менше ніж за рік президент Зеленський хоче побудувати 5000 кілометрів доріг.

"А в наступному році – в півтора рази більше", - щиро заявляє президент - "Нам розписали реформу інфраструктури на 20-30 років – у нас стільки часу немає. Я впевнений, що вже протягом моєї каденції люди побачать, що всі головні маршрути ми побудуємо. Всі! Така амбітна мета".

Після тисяч кілометрів доріг президент обіцяє взятися за мости і замки.

"Вже в наступному році ми почнемо будувати багато мостів, просто багато. Ми зараз будуємо. Сьогодні вигнали техніку в Херсонській області до мосту, який не хотіли будувати з 85-го року. Ми збираємося побудувати в Україні десятки тисяч мостів і потім вже туристичні магніти, до яких ці дороги повинні вести", - зазначає президент.

Також Зеленський розповів про велику програму, яка повинна зайнятися реставрацією українських замків та інших об'єктів історичної спадщини.

Це окрема наша програма. Вона теж буде, але в наступному році. Є окрема програма українських замків, це все буде на західній Україні: історична спадщина, музеї. Все це – велика програма", - підсумував президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував будівництво в регіонах повністю оснащених лікарень.

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