Аваков пригрозив публічними покараннями за передвиборчі порушення

Міністр закликав усіх учасників виборчого процесу триматися в рамках закону

Міністр закликав усіх учасників виборчого процесу триматися в рамках закону

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обіцяє забезпечити "чесні і прозорі" місцеві вибори і закликає учасників дотримуватися закону.

Про це Аваков заявив сьогодні на брифінгу, передає RegioNews, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Він закликав усіх учасників виборчого процесу діяти в межах закону.

"Ми вже зараз бачимо в деяких регіонах активність, неадекватну виборчому законодавству: побудова сіток, використання підкупу виборців тощо", — зазначив міністр.

За словами Арсена Авакова, цим питанням опікується спеціальний підрозділ Нацполіції, багато правоохоронців займаються фіксуванням таких ситуацій.

"Ми дуже розраховуємо, що пара-трійка публічних покарань таких діячів приведе до того, що баланс у системі буде збережено й використання сіток не буде реалізовано", — сподівається керівник МВС.

Аваков пообіцяв, що позиція міністерства буде "такою ж жорсткою", як і під час президентських і парламентських виборів.

Він також наголосив на необхідності скорегувати деякі положення Кримінального кодексу стосовно перереєстрації людей напередодні виборів — того, що "прийшло на зміну відкріпним талонам".

"Якщо я живу у Василькові, а на момент виборів пішов і перереєструвався де-небудь у Броварах, тому що там моя подруга балотується в мери, наприклад. Щоб припинити таке, ми даємо одну маленьку поправку", — пояснив Аваков.

"Ми бачимо, що можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори. І закликаємо всіх учасників виборчого процесу триматися в рамках закону", — зазначив міністр.

Нагадаємо, Аваков обіцяє контролювати місцеві вибори за найвищими стандартами.