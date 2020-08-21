Він висловив впевненість, що "ситуація вже не настільки плачевна”

Він висловив впевненість, що "ситуація вже не настільки плачевна”

Фото: Офіс президента

Президент Зеленський заявив, що вже не вважає Миколаїв бандитським містом, однак відмовився давати оцінку роботи правоохоронних органів регіону.

Про це він розповів під час візиту на Миколаївщину, передає RegioNews.

Президент попросив не ображатися на його заяву, яку він зробив минулого року. Свої слова Зеленський пояснив тим, що "сам виріс у місті, яке ще недавно вважалось бандитським”.

Мене, можливо, неправильно зрозуміли. Я не хочу ображати Миколаївщину. Я пам'ятаю, починаючи з 90-х років, так називали бандитські міста. І я виріс в такому місті, де процвітав бандитизм в дев'яності і розстрілювали людей на вулицях. Відбувалося таке і це був складний регіон. І на Донеччині таке було, і на Миколаївщині, на Дніпропетровщині", - сказав Зеленський.

Глава держави не став давати оцінку, на скільки зараз правоохоронні органи справляються з поставленими завданнями, і зазначив, що хотів би чути такі оцінки з боку журналістів.

Мені доповідають про те, що були проведені серйозні операції, я бачив якийсь результат, я бачив статистику. Чи все зроблено? Я впевнений, що ні. У цьому напрямку потрібно ще багато працювати. Тому Миколаїв - не бандитське місто", - додав президент.

Нагадаємо, 21 серпня президент Зеленський прибув з робочим візитом у Миколаївську область, він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області.

Під час спілкування із журналістами Зеленський заявив, що його син перехворів коронавірусом.