09:44  21 серпня
В Україні за весь час пандемії зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків COVID-19
11:15  21 серпня
Мер Немирова підхопив коронавірус
12:22  21 серпня
На потенційних виборах в Раду пройшли б чотири політсили - соцопитування
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 серпня 2020, 13:13 4

Зеленський заявив, що вже не вважає Миколаїв бандитським містом

21 серпня 2020, 13:13 4
Читайте также на русском языке
Він висловив впевненість, що "ситуація вже не настільки плачевна”
Він висловив впевненість, що "ситуація вже не настільки плачевна”
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент Зеленський заявив, що вже не вважає Миколаїв бандитським містом, однак відмовився давати оцінку роботи правоохоронних органів регіону.

Про це він розповів під час візиту на Миколаївщину, передає RegioNews.

Президент попросив не ображатися на його заяву, яку він зробив минулого року. Свої слова Зеленський пояснив тим, що "сам виріс у місті, яке ще недавно вважалось бандитським”.

Мене, можливо, неправильно зрозуміли. Я не хочу ображати Миколаївщину. Я пам'ятаю, починаючи з 90-х років, так називали бандитські міста. І я виріс в такому місті, де процвітав бандитизм в дев'яності і розстрілювали людей на вулицях. Відбувалося таке і це був складний регіон. І на Донеччині таке було, і на Миколаївщині, на Дніпропетровщині", - сказав Зеленський.

Глава держави не став давати оцінку, на скільки зараз правоохоронні органи справляються з поставленими завданнями, і зазначив, що хотів би чути такі оцінки з боку журналістів.

Мені доповідають про те, що були проведені серйозні операції, я бачив якийсь результат, я бачив статистику. Чи все зроблено? Я впевнений, що ні. У цьому напрямку потрібно ще багато працювати. Тому Миколаїв - не бандитське місто", - додав президент.

Нагадаємо, 21 серпня президент Зеленський прибув з робочим візитом у Миколаївську область, він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області.

Під час спілкування із журналістами Зеленський заявив, що його син перехворів коронавірусом.

Володимир Зеленський Миколаїв банда заява президент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Голова САП Холодницький написав заяву про відставку
21 серпня 2020, 12:24
У Порошенка закликають присвоїти Героя України загиблому морпіху Журавлю
21 серпня 2020, 11:55
В Україні можуть виробляти вакцину від коронавірусу - Зеленський
21 серпня 2020, 11:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"Баба-вогонь" чи знову айтішник Сєнкевич. Що готують Миколаєву прийдешні мерські вибори
Рівненщина: кому належать автовокзали регіону
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »