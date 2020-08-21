Он выразил уверенность, что "ситуация уже не столь плачевная"

Он выразил уверенность, что "ситуация уже не столь плачевная"

Фото: Офис президента

Президент Зеленский заявил, что уже не считает Николаев бандитским городом, однако отказался давать оценку работы правоохранительных органов региона.

Об этом он рассказал во время визита на Николаевщину, передает RegioNews.

Президент попросил не обижаться на его заявление, которое он сделал в прошлом году. Свои слова Зеленский объяснил тем, что "сам вырос в городе, который еще недавно считался бандитским".

Меня, возможно, неправильно поняли. Я не хочу обижать Николаевщину. Я помню, начиная с 90-х годов, так называли бандитские города. И я вырос в таком городе, где процветал бандитизм в девяностые и расстреливали людей на улицах. Происходило такое и это был сложный регион. И на Донетчине такое было, и на Николаевщине, на Днепропетровщине", - сказал Зеленский.

Глава государства не стал давать оценку, насколько сейчас правоохранительные органы справляются с поставленными задачами, и отметил, что хотел бы слышать такие оценки со стороны журналистов.

Мне докладывают о том, что были проведены серьезные операции, я видел какой-то результат, я видел статистику. Все ли сделано? Я уверен, что нет. В этом направлении нужно еще много работать. Поэтому Николаев - не бандитский город", - добавил президент.

Напомним, 21 августа президент Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область, он примет участие в презентации Стратегии развития области.

Во время общения с журналистами Зеленский заявил, что его сын переболел коронавирусом.