09:44  21 августа
В Украине за все время пандемии зафиксировано уже более 100 тысяч случаев COVID-19
16:47  21 августа
Николаевские "Слуги народа" представили команду, которая пойдет на местные выборы
17:31  21 августа
На Донбассе с начала суток соблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 августа 2020, 13:13 4

Зеленский заявил, что уже не считает Николаев бандитским городом

21 августа 2020, 13:13 4
Читайте також українською мовою
Он выразил уверенность, что "ситуация уже не столь плачевная"
Он выразил уверенность, что "ситуация уже не столь плачевная"
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Зеленский заявил, что уже не считает Николаев бандитским городом, однако отказался давать оценку работы правоохранительных органов региона.

Об этом он рассказал во время визита на Николаевщину, передает RegioNews.

Президент попросил не обижаться на его заявление, которое он сделал в прошлом году. Свои слова Зеленский объяснил тем, что "сам вырос в городе, который еще недавно считался бандитским".

Меня, возможно, неправильно поняли. Я не хочу обижать Николаевщину. Я помню, начиная с 90-х годов, так называли бандитские города. И я вырос в таком городе, где процветал бандитизм в девяностые и расстреливали людей на улицах. Происходило такое и это был сложный регион. И на Донетчине такое было, и на Николаевщине, на Днепропетровщине", - сказал Зеленский.

Глава государства не стал давать оценку, насколько сейчас правоохранительные органы справляются с поставленными задачами, и отметил, что хотел бы слышать такие оценки со стороны журналистов.

Мне докладывают о том, что были проведены серьезные операции, я видел какой-то результат, я видел статистику. Все ли сделано? Я уверен, что нет. В этом направлении нужно еще много работать. Поэтому Николаев - не бандитский город", - добавил президент.

Напомним, 21 августа президент Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область, он примет участие в презентации Стратегии развития области.

Во время общения с журналистами Зеленский заявил, что его сын переболел коронавирусом.

Владимир Зеленский Николаев банда заявление президент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Председатель САП Холодницкий написал заявление об отставке
21 августа 2020, 12:24
У Порошенко призывают присвоить Героя Украины погибшему морпеха Журавлю
21 августа 2020, 11:55
В Украине могут производить вакцину от коронавируса - Зеленский
21 августа 2020, 11:41
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье
"Баба-огонь" или опять айтишник Сенкевич. Что готовят Николаеву грядущие мэрские выборы
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »