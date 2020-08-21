Голова САП Холодницький написав заяву про відставку

Він також покидає роботу в органах прокуратури

Він також покидає роботу в органах прокуратури

Фото: Facebook

Про це він повідомив у себе в Facebook, передає RegioNews.

Холодницький опублікував указ про своє звільнення від 21 серпня за підписом генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Із тексту указу відомо, що його буде звільнено з органів прокуратури, так як подав відповідну заяву про відставку за власним бажанням.

Холодницький також заявив, що внаслідок його роботи на посаді голови антикорупційної прокуратури було притягнуто до відповідальності 16 народних депутатів, 22 топ-посадовців, 47 суддів, 68 керівників державних підприємств і 17 вищих посадових осіб державних органів.

Він подякував колегам, суддям ВАКС, а також зазначив, що "далі буде”.

Відомо, що термін повноважень Назара Холодницького керівника САП закінчувався у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Назар Холодницький хоче йти на вибори мера Львова. Про наміри керівника САП балотуватися на виборах львівського міського голови повідомляють джерела в оточенні політика.