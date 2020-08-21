Розвідник та експрикордонник вивозили боєприпаси із зони ООС

Обом фігурантам було повідомлено про підозру

Обом фігурантам було повідомлено про підозру

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало полквника Служби зовнішньої розвідки та колишнього прикордонника під час вивезення зброї та боєприпасів із зони ООС.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, полковник незаконно вивозив боєприпаси з району проведення ООС за вказівкою колишнього працівника Державної прикордонної служби.

Боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником під час проходження ним служби у 2015-2017 роках, та зберігалися в орендованому ним гаражі у Сєвєродонецьку. На спробі вивезення цих боєприпасів і були викриті перевізники зброї”, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у службовому автомобілі полковника розвідки було вилучено майже 10 тисяч патронів, 4 гранати РПГ-26, 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22, 5 уніфікованих запалів ручних гранат, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1.

Обом фігурантам було повідомлено про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, на Київщині розкрили схему присвоєння землі чиновниками Держгеокадастру. Зловмисники встигли присвоїти земельні ділянки площею 76 гектарів.