09:44  21 серпня
В Україні за весь час пандемії зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків COVID-19
11:15  21 серпня
Мер Немирова підхопив коронавірус
08:19  21 серпня
Доба на Донбасі: зафіксовано два порушення режиму припинення вогню
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2020, 10:50 5

Розвідник та експрикордонник вивозили боєприпаси із зони ООС

21 серпня 2020, 10:50 5
Читайте также на русском языке
Обом фігурантам було повідомлено про підозру
Обом фігурантам було повідомлено про підозру
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Державне бюро розслідувань затримало полквника Служби зовнішньої розвідки та колишнього прикордонника під час вивезення зброї та боєприпасів із зони ООС.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, полковник незаконно вивозив боєприпаси з району проведення ООС за вказівкою колишнього працівника Державної прикордонної служби.

Боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником під час проходження ним служби у 2015-2017 роках, та зберігалися в орендованому ним гаражі у Сєвєродонецьку. На спробі вивезення цих боєприпасів і були викриті перевізники зброї”, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у службовому автомобілі полковника розвідки було вилучено майже 10 тисяч патронів, 4 гранати РПГ-26, 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22, 5 уніфікованих запалів ручних гранат, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1.

Обом фігурантам було повідомлено про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, на Київщині розкрили схему присвоєння землі чиновниками Держгеокадастру. Зловмисники встигли присвоїти земельні ділянки площею 76 гектарів.

ДБР ООС розвідка зброя затримання
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Доба на Донбасі: зафіксовано два порушення режиму припинення вогню
21 серпня 2020, 08:19
На Херсонщині СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб
20 серпня 2020, 18:20
В районі проведення ООС завершилися військові навчання
20 серпня 2020, 18:11
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Рівненщина: кому належать автовокзали регіону
Львів на низькому старті. Хто вирішив кинути виклик "вічному" меру Садовому
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »