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21 августа 2020, 10:50 6

Разведчик и экс-пограничник вывозили боеприпасы из зоны ООС

21 августа 2020, 10:50 6
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Обоим фигурантам было сообщено о подозрении
Обоим фигурантам было сообщено о подозрении
Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований задержало полквника Службы внешней разведки и бывшего пограничника при вывозе оружия и боеприпасов из зоны ООС.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, полковник незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС по указанию бывшего сотрудника Государственной пограничной службы.

Боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке. Во время попытки вывоза этих боеприпасов и были уличены перевозчики оружия", - говорится в сообщении.

Во время обыска в служебном автомобиле полковника разведки было изъято почти 10 тысяч патронов, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручную противотанковую гранату РПГ-22, 5 унифицированных запалов ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

Обоим фигурантам было сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, на Киевщине раскрыли схему присвоения земли чиновниками Госгеокадастра. Злоумышленники успели присвоить земельные участки площадью 76 гектаров.

ГБР ООС разведка оружие задержание
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