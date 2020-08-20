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20 серпня 2020, 18:11 4

В районі проведення ООС завершилися військові навчання

20 серпня 2020, 18:11 4
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За легендою, противник порушив Мінські домовленості та відтіснив українських захисників із займаних позицій
За легендою, противник порушив Мінські домовленості та відтіснив українських захисників із займаних позицій
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Сьогодні на Приазов’ї в районі проведення операції Об’єднаних сил завершилися комплексні тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою до яких були залучені підрозділи Збройних Сил України та інші складові сили оборони.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

За легендою навчань, противник порушив Мінські домовленості та відтіснив українських захисників із займаних позицій. Підрозділи об’єднаних сил мали відбити атаку та повернути втрачене.

У перший день навчань захисники оперативно-тактичного угруповання "Північ" провели десантування на умовно окуповану територію. Для подальшого форсування річки Айдар, військові налагодили переправу та встановили протитанкове мінне поле на протилежному березі річки. Далі в тандемі працювали механізовані та танкові підрозділи. Атаку ворога було відбито. Піхотинці повернулися на умовно втрачені позиції, а резервні підрозділи – в тил.

А вже сьогодні тренувалися захисники оперативно-тактичного угруповання "Схід", які провели повітряно-наступальну операцію та здійснили рейдові дії. Спочатку по противнику було нанесено вогонь за допомогою артилерійських розрахунків. Після чого пара літаків МіГ-29 здійснила розчистку повітряного простору для роботи ударної авіації. В подальшому для знищення переднього краю оборони противника пара літаків Су-25 застосувала некеровані авіаційні ракети типу С-8, а за кілька хвилин пара вертольотів Мі-8 нанесла удари некерованими авіаційними ракетами. Далі – вогнева підготовка атаки проводилась з мінометів 120-го і 82-го калібру та ЗУ-23.

У підсумку навчань наші підрозділи змусили противника відмовитися від активних дій і показали, що представники різних родів військ швидко налагодили взаємодію.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 20 серпня 2020 р.

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