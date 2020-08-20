В районі проведення ООС завершилися військові навчання

За легендою, противник порушив Мінські домовленості та відтіснив українських захисників із займаних позицій

За легендою, противник порушив Мінські домовленості та відтіснив українських захисників із займаних позицій

Сьогодні на Приазов’ї в районі проведення операції Об’єднаних сил завершилися комплексні тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою до яких були залучені підрозділи Збройних Сил України та інші складові сили оборони.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

За легендою навчань, противник порушив Мінські домовленості та відтіснив українських захисників із займаних позицій. Підрозділи об’єднаних сил мали відбити атаку та повернути втрачене.

У перший день навчань захисники оперативно-тактичного угруповання "Північ" провели десантування на умовно окуповану територію. Для подальшого форсування річки Айдар, військові налагодили переправу та встановили протитанкове мінне поле на протилежному березі річки. Далі в тандемі працювали механізовані та танкові підрозділи. Атаку ворога було відбито. Піхотинці повернулися на умовно втрачені позиції, а резервні підрозділи – в тил.

А вже сьогодні тренувалися захисники оперативно-тактичного угруповання "Схід", які провели повітряно-наступальну операцію та здійснили рейдові дії. Спочатку по противнику було нанесено вогонь за допомогою артилерійських розрахунків. Після чого пара літаків МіГ-29 здійснила розчистку повітряного простору для роботи ударної авіації. В подальшому для знищення переднього краю оборони противника пара літаків Су-25 застосувала некеровані авіаційні ракети типу С-8, а за кілька хвилин пара вертольотів Мі-8 нанесла удари некерованими авіаційними ракетами. Далі – вогнева підготовка атаки проводилась з мінометів 120-го і 82-го калібру та ЗУ-23.

У підсумку навчань наші підрозділи змусили противника відмовитися від активних дій і показали, що представники різних родів військ швидко налагодили взаємодію.

Нагадаємо, сьогодні окупанти з кулеметів обстріляли Авдіївку