Доба на Донбасі: зафіксовано два порушення режиму припинення вогню

Ситуація залишається контрольованою

Ситуація залишається контрольованою

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу по всій лінії розмежування на Донбасі були зафіксовані 2 випадки порушення домовленостей, досягнутих в рамках засідань Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, зафіксовані безперебійні постріли з великокаліберного кулемета під Авдіївкою, а в Новоолександрівці противник вистрілив з автомата.

"Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокаційними, наші солдати на них не реагували і не відкривали вогонь", - повідомили в штабі.

Наголошується, що бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

"З початку поточної доби, 21 серпня, смуги відповідальності наших бойових бригад не ознаменувалися мовчанням з боку російсько-окупаційних військ. Наші солдати продовжують виконувати свої завдання і готові адекватно реагувати на передбачувані підступні дії супротивника", — підкреслили в ООС.

Нагадаємо, добою раніше бойовики тричі порушили режим "тиші".