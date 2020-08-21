16:36  20 серпня
Завтра Володимир Зеленський приїде в Миколаїв
19:49  20 серпня
Нардеп Юрій Вознюк балотуватиметься в мери Рівного
08:19  21 серпня
Доба на Донбасі: зафіксовано два порушення режиму припинення вогню
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2020, 08:19

Доба на Донбасі: зафіксовано два порушення режиму припинення вогню

21 серпня 2020, 08:19
Читайте также на русском языке
Ситуація залишається контрольованою
Ситуація залишається контрольованою
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За минулу добу по всій лінії розмежування на Донбасі були зафіксовані 2 випадки порушення домовленостей, досягнутих в рамках засідань Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, зафіксовані безперебійні постріли з великокаліберного кулемета під Авдіївкою, а в Новоолександрівці противник вистрілив з автомата.

"Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокаційними, наші солдати на них не реагували і не відкривали вогонь", - повідомили в штабі.

Наголошується, що бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

"З початку поточної доби, 21 серпня, смуги відповідальності наших бойових бригад не ознаменувалися мовчанням з боку російсько-окупаційних військ. Наші солдати продовжують виконувати свої завдання і готові адекватно реагувати на передбачувані підступні дії супротивника", — підкреслили в ООС.

Нагадаємо, добою раніше бойовики тричі порушили режим "тиші".

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Рівненщина: кому належать автовокзали регіону
Львів на низькому старті. Хто вирішив кинути виклик "вічному" меру Садовому
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »