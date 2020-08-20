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20 серпня 2020, 17:37 2

До 1 грудня в Україні мають обрати ескіз великого Державного Герба

20 серпня 2020, 17:37 2
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Відповідний проєкт постанови зареєстрували у Верховній Раді
Відповідний проєкт постанови зареєстрували у Верховній Раді
Фото з відкритих джерел
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Група народних депутатів на чолі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували у парламенті проєкт постанови про конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України.

Текст документу оприлюднили на сайті ВР, повідомляє RegioNews.

Проєктом постанови пропонується доручити Кабміну провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба.

Зокрема, за проєктом постанови №3994 "Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України” до 1 жовтня 2020 року уряд зобов'язують утворити оргкомітет, затвердити відповідні положення, а також вирішити питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу.

До 1 листопада Кабмін повинен буде провести всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба, а до 1 грудня — визначити переможця конкурсу та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції за результатами конкурсу.

Нагадаємо, розгляд проєкту постанови №3994 є одиним із шести питань порядку денного позачергової сесії ВР, яку спікер Дмитро Разумков розпорядився скликати 25 серпня.

Кабмін Україна конкурс герб Верховна Рада Постанова
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