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19 серпня 2020, 15:34 1

Глава Ради Разумков скликає парламент на 25 серпня: з'явився порядок денний

19 серпня 2020, 15:34 1
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На порядку денному Ради низка ратифікацій
На порядку денному Ради низка ратифікацій
Фото з відкритих джерел
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Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на 25 серпня. Засідання розпочнеться об 11:00.

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

Зазначається, що на позачерговій сесії розглянуть зміни до державного бюджету на 2020, зокрема, які стосуються зростання рівня мінімальної зарплати. Також на 25 серпня запланована ратифікація меморандуму з Європейським союзом про надання кредиту.

Крім того, Рада планує ратифікувати угоду з Європейським інвестиційним банком про будівництво доріг і розвиток транс'європейської транспортної мережі.

У повідомленні йдеться, що Рада також оголосить конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України.

Раніше Разумков розповів, що зміни до Виборчого кодексу можуть бути прийняті до виборів.

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