ЦВК й МОЗ обговорили безпекові заходи на виборах восени

Як передає RegioNews, про це у Facebook написав Ляшко

"Раннє виявлення хворих, контактні, тести, ліжка, кисень, реанімації, перша хвиля, селектор, грип, школи, рівні епідбезпеки, конкурси на держслужбу в період карантину, і... Здавалось би, ох і день. Так ні. Ще вибори! Що вибори? А вибори мають бути безпечними. Про те як це зробити говорили на зустрічі з Сергієм Постовим, членом Центральної виборчої комісії. А тут стільки деталей і особливостей, які необхідно врахувати. Але ми також не прості хлопці. Так що будуть вибори. А то вже начитався тут", – написав Ляшко.