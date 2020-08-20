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20 серпня 2020, 16:58 1

ЦВК й МОЗ обговорили безпекові заходи на виборах восени

20 серпня 2020, 16:58 1
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У МОЗ вважають, що вибори мають бути безпечними
У МОЗ вважають, що вибори мають бути безпечними
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на русском языке

Член Центральної виборчої комісії Сергій Постовий та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко обговорили заходи безпеки під час проведення місцевих виборів. Ляшко запевнив, що вибори будуть.

Як передає RegioNews, про це у Facebook написав Ляшко

"Раннє виявлення хворих, контактні, тести, ліжка, кисень, реанімації, перша хвиля, селектор, грип, школи, рівні епідбезпеки, конкурси на держслужбу в період карантину, і... Здавалось би, ох і день. Так ні. Ще вибори! Що вибори? А вибори мають бути безпечними. Про те як це зробити говорили на зустрічі з Сергієм Постовим, членом Центральної виборчої комісії. А тут стільки деталей і особливостей, які необхідно врахувати. Але ми також не прості хлопці. Так що будуть вибори. А то вже начитався тут", – написав Ляшко.

Раніше стало відомо, яку Україна витратить на місцеві вибори.

вибори Україна МОЗ уряд виборці
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