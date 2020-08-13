Україна передала до ОБСЄ свій оновлений список на обмін полоненими

У списку, який передала українська сторона, близько 100 людей

У списку, який передала українська сторона, близько 100 людей

Фото: з відкритих джерел

Україна в рамках підготовки до чергового засідання Тристоронньої контактної групи передала до ОБСЄ оновлений список для обміну утримуваними особами.

Про це 13 серпня повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Борисполі, передає RegioNews.

Ми до ОБСЄ передали новий список, в ОБСЄ підтвердили наш список на обмін. Там близько ста людей. Зараз ми чекаємо з тої сторони, що вони теж нададуть свій узгоджений список, і потім ОБСЄ повинна визначитися в нашому форматі, Україна – Росія – ОБСЄ, коли може технічно вже робитися обмін", - сказав Зеленський.

Він додав, що робота Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську не зупиниться.

Чи вплине сьогоднішня ситуація на засідання ТКГ? Я не знаю. Я не можу, на жаль, поки що дивитися в майбутнє", - зазначив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Бориспільської багатопрофільної лікарні заявив, що чергове засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську має відбутися 18 серпня.