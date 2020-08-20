Украина еще не получила список на обмен пленными с российской стороны

Украина передала свой список на обмен

Украина передала свой список на обмен

Украина пока еще не получила список лиц, которых готовят для обмена с российской стороны. В свою очередь украинская сторона уже передала список для обмена.

Об этом на брифинге во время визита в Херсонскую область заявил президент Владимир Зеленский, информирует Regionews.

По его словам, данный вопрос обсуждался во время вчерашнего заседания ТКГ.

Передали списки на обмен. Мы еще не получили полностью списки с той стороны", - сказал Зеленский.

Президент України Володимир Зеленський відповідає на запитання представників ЗМІ Херсонщини. Президент України Володимир Зеленський відповідає на запитання представників ЗМІ Херсонщини. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 20 серпня 2020 р.

Напомним, 7 августа Ермак анонсировал новый обмен пленными в формате "100 на 100".

13 августа Украина передала в ОБСЕ свой обновленный список на обмен пленными.