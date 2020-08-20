Порошенко и Тищенко купили больше всего Facebook-рекламы

Лидером по затратам стал пятый президент Петр Порошенко

Лидером по затратам стал пятый президент Петр Порошенко

Фото: Facebook

С начала года в Украине на политическую рекламу в Facebook было потрачено 1,1 миллиона долларов.

Об этом говорится в исследовании движения "Честно", передает RegioNews.

Лидером по затратам стал пятый президент Петр Порошенко, он потратил на рекламу в Facebook 52,8 тысячи долларов.

Второе место занимает программа "Шустер LIVE", она потратила 39,4 тысячи долларов. Страница рекламирует гостей эфира или ведущего Савика Шустера.

На третьем месте по затратам с суммой более 20 тысяч долларов - нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.

Далее по расходам идут "Партии Шария", страница "Городок", которая пиарит партию мэров, Facebook бывшего премьера Владимира Гройсмана, ресурс "Обозреватель", руководитель киевской ячейки "Батькивщины" Виталий Нестор и нардеп Антон Яценко.

Среди политических партий больше всего на рекламу в Facebook потратили 5 партийных страниц Украинской галицкой партии - 23,1 тысячи долларов.

20 тысяч долларов потратили 4 страницы "Партии Шария", на третьем месте - 27 страниц, связанных с партией "Европейская солидарность".

На четвертом месте "Слуга народа", которая заплатил за рекламу более 15 тысяч долларов (11 страниц). Партия "Голос" потратила 7,2 тысячи долларов и оказалась на пятом месте.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в июле потратил на политическую рекламу $15,3 тысячи.