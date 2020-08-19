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19 серпня 2020, 13:10 8

За рік міська рада Дніпра витратила на піар майже 30 млн

19 серпня 2020, 13:10 8
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На рекламу діяльності чиновників з бюджету витрачаються десятки мільйонів
На рекламу діяльності чиновників з бюджету витрачаються десятки мільйонів
Фото: flickr
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Упродовж 2020 року на рекламу діяльності міської ради Дніпра та її посадових осіб у мережі Інтернет, радіо, телеканалах та друкованих виданнях було витрачено понад 29 млн гривень.

Про це у Facebook повідомив активіст Роман Дзюба, передає RegioNews.

Він також опублікував відповідь департаменту з питань місцевого самоврядування та інформаційної політики міськради Дніпра.

Згідно із цією інформацією, всього починаючи з 2016 року на рекламу міськрада витратила з бюджету понад 130 млн гривень.

Завдяки цим грошам ми дізналися нюанси біографії Бориса Філатова, а також познайомилися з його архівними сімейними фотографіями”, - написав активіст.

Нагадаємо, в Дніпрі невідомі розмалювали намет ОПЗЖ із закликами до "дніпровського референдуму". Конфлікт між проукраїнськими і проросійськими політсилами щодо "дніпровського референдуму" триває.

реклама бюджет Дніпровська міськрада Дніпро піар
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