"Спасибі, що нікого не посадив": директора НАБУ Ситника оригінально привітали з днем народження

Сьогодні головному антикорупціонеру виповнився 41 рік

Сьогодні головному антикорупціонеру виповнився 41 рік

Фото: ukranews.com

Директора Національного антикорупційного бюро України оригінально привітали з днем народження - сьогодні Артему Ситнику виповнився 41 рік. Так, у Києві помітили банер з "привітанням".

Як передає RegioNews, банер знаходиться на пішохідному мосту через проспект Степана Бандери, неподалік від станції метро "Почайна".

Дякую!!! Що нікого не посадив, братан!!! З Днюхой!", - написано на банері.

Автор загадкового привітання залишається невідомим. Відзначимо, що в даний час Ситник перебуває у відпустці, в якій пробуде до 24 серпня, тобто до Дня незалежності.

Відомо, що Артем Ситник народився 19 серпня 1979 року в смт Компаніївка, Кіровоградська область. У 2001 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого (Харків). З 16 квітня 2015 року директор Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міський голова Харкова Геннадій Кернес поділився відеороликом, яким його привітали з днем народження IT-фахівці.