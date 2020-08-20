09:49  20 серпня
В Україні встановлено черговий антирекорд по Covid-19: за добу захворіли 2134 людини
12:46  20 серпня
В Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень
08:19  20 серпня
Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 серпня 2020, 12:56 4

Ще одному фігуранту справи про корупцію в Укроборонпромі вручили підозру

20 серпня 2020, 12:56 4
Читайте также на русском языке
У березні 2019 року вийшло розслідування про корупційні схеми в оборонному секторі
У березні 2019 року вийшло розслідування про корупційні схеми в оборонному секторі
Фото: Bihus.info
Читайте также
на русском языке

НАБУ повідомило про підозру в хабарництві одному із фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі" Віталію Жукову.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю виданню "Українська правда", передає RegioNews.

На сьогодні Жукову ще оголошено підозру в дачі хабара… Я дату точно не скажу. Але це буквально нещодавно", - сказав Ситник.

Він також відмовився відповідати на запитання про те, кому саме передавав хабар Жуков, але запевнив, що найближчим часом НАБУ "остаточно дасть оцінку всьому тому, про що говорилось".

За словами Ситника, до середини осені цього року відомство "спробує дати відповіді на всі питання" щодо оборудок в оборонному секторі.

Нагадаємо, у минулому році після журналістського розслідування НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Олега Гладковського (прізвище до 2014 року - Свинарчук). У жовтні його заарештували і випустили під заставу. Нещодавно Гладковський домігся можливості виїжджати за межі області.

3 чераня САП і НАБУ завершили слідство у справі Гладковського, його підозрюють у завданні збитків державі на 17,44 млн грн.

САП НАБУ Укроборонпром корупція Олег Гладковський
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
СБУ викрила махінації в "Укрзалізниці", у Києві та Вінниці проходять обшуки
20 серпня 2020, 11:14
У Дніпрі директора метрополітену підозрюють у махінаціях на 240 млн грн
20 серпня 2020, 10:32
На Київщині розкрили схему присвоєння землі чиновниками Держгеокадастру
19 серпня 2020, 18:34
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Львів на низькому старті. Хто вирішив кинути виклик "вічному" меру Садовому
Чернігівські парадокси: як мер Атрошенко з’їдає рейтинг "Слуги народу"
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »