Ще одному фігуранту справи про корупцію в Укроборонпромі вручили підозру

У березні 2019 року вийшло розслідування про корупційні схеми в оборонному секторі

У березні 2019 року вийшло розслідування про корупційні схеми в оборонному секторі

Фото: Bihus.info

НАБУ повідомило про підозру в хабарництві одному із фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі" Віталію Жукову.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю виданню "Українська правда", передає RegioNews.

На сьогодні Жукову ще оголошено підозру в дачі хабара… Я дату точно не скажу. Але це буквально нещодавно", - сказав Ситник.

Він також відмовився відповідати на запитання про те, кому саме передавав хабар Жуков, але запевнив, що найближчим часом НАБУ "остаточно дасть оцінку всьому тому, про що говорилось".

За словами Ситника, до середини осені цього року відомство "спробує дати відповіді на всі питання" щодо оборудок в оборонному секторі.

Нагадаємо, у минулому році після журналістського розслідування НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Олега Гладковського (прізвище до 2014 року - Свинарчук). У жовтні його заарештували і випустили під заставу. Нещодавно Гладковський домігся можливості виїжджати за межі області.

3 чераня САП і НАБУ завершили слідство у справі Гладковського, його підозрюють у завданні збитків державі на 17,44 млн грн.