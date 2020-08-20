09:49  20 серпня
В Україні встановлено черговий антирекорд по Covid-19: за добу захворіли 2134 людини
12:46  20 серпня
В Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень
08:19  20 серпня
Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2020, 11:14 14

СБУ викрила махінації в "Укрзалізниці", у Києві та Вінниці проходять обшуки

20 серпня 2020, 11:14 14
Читайте также на русском языке
Зловмисники завдали збитків державі на майже 12 мільйонів гривень
Зловмисники завдали збитків державі на майже 12 мільйонів гривень
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України виявила багатомільйонну корупційну схему під час закупівель для ремонту пасажирського рухомого складу "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2019-2020 років філія "Укрзалізниці” виділила понад 60 мільйонів гривень для закупівлю запчастин для ремонту пасажирського рухомого складу.

Протиправний механізм був організований менеджментом філії "Пасажирська компанія” через афілійовані комерційні структури, у тому числі з ознаками фіктивності”, - йдеться у повідомленні.

Переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам тендерів структури, яким "Укрзалізниця” перерахувала всю суму.

СБУ провела експертизи, які підтвердили безпідставне завищення вартості запчастин, що завдало збитків державі на майже 12 мільйонів гривень.

Наразі для документування протиправної діяльності СБУ спільно з Нацполіцією проводять у Києві та Вінниці низку обшуків у службових приміщеннях Укрзалізниці та офісах комерційних структур”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти "слуги народу" Геруса, справа стосується поставок електроенергії до "Укрзалізниці".

Також у Дніпрі директора метрополітену підозрюють у махінаціях на 240 млн грн, чиновника підозрюють у службовій недбалості, справу розслідує СБУ

СБУ Укрзализныця корупція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Львів на низькому старті. Хто вирішив кинути виклик "вічному" меру Садовому
Чернігівські парадокси: як мер Атрошенко з’їдає рейтинг "Слуги народу"
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »