СБУ викрила махінації в "Укрзалізниці", у Києві та Вінниці проходять обшуки

Зловмисники завдали збитків державі на майже 12 мільйонів гривень

Зловмисники завдали збитків державі на майже 12 мільйонів гривень

Фото: СБУ

Служба безпеки України виявила багатомільйонну корупційну схему під час закупівель для ремонту пасажирського рухомого складу "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2019-2020 років філія "Укрзалізниці” виділила понад 60 мільйонів гривень для закупівлю запчастин для ремонту пасажирського рухомого складу.

Протиправний механізм був організований менеджментом філії "Пасажирська компанія” через афілійовані комерційні структури, у тому числі з ознаками фіктивності”, - йдеться у повідомленні.

Переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам тендерів структури, яким "Укрзалізниця” перерахувала всю суму.

СБУ провела експертизи, які підтвердили безпідставне завищення вартості запчастин, що завдало збитків державі на майже 12 мільйонів гривень.

Наразі для документування протиправної діяльності СБУ спільно з Нацполіцією проводять у Києві та Вінниці низку обшуків у службових приміщеннях Укрзалізниці та офісах комерційних структур”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти "слуги народу" Геруса, справа стосується поставок електроенергії до "Укрзалізниці".

Також у Дніпрі директора метрополітену підозрюють у махінаціях на 240 млн грн, чиновника підозрюють у службовій недбалості, справу розслідує СБУ