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20 серпня 2020, 12:35 9

Найбільше громадян змінили виборчу адресу у Києві та області

20 серпня 2020, 12:35 9
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Раніше ЦВК спростила процедуру зміни адреси голосування
Раніше ЦВК спростила процедуру зміни адреси голосування
Фото: flickr
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Київська область та Київ лідирують серед інших регіонів України за кількістю поданих заяв про зміну місця голосування.

Про це повідомляє Громадянська мережа "Опора” із посиланням на дані Державного реєстру виборців, передає RegioNews.

Так, станом на 18 серпня в Київській області 1529 громадян написали заяви про зміну виборчої адреси.

986 громадян України, які зареєстровані в інших областях, братимуть участь у виборах на Київщині. 79 осіб, які зареєстровані у Київській області, скористалися процедурою зміни виборчої адреси й голосуватимуть за місцем фактичного проживання в інших регіонах країни. 464 громадяни змінили свою виборчу адресу в межах регіону”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, найбільше звернень про зміну виборчої адреси в області подано до Ірпінської міської громади, а саме 308.

Жодного звернення не зафіксували в Дівичківській сільській громаді, а також у Поліській та Кожанській селищних громадах.

Нагадаємо, названо суму, яку Україна витратить на місцеві вибори. У Кабміні заявили, що повинен відбутися прозорий виборчий процес.

Київ голосування Київська область ЦВК Місцеві вибори
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