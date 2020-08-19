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19 серпня 2020, 19:00 6

Журналіста Бігуса "запроторили" до бази "Миротворця" через сюжет про Свинарчуків

19 серпня 2020, 19:00 6
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Його звинувачують у поширенні свідомо неправдивої інформації
Його звинувачують у поширенні свідомо неправдивої інформації
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Сайт "Миротворець" вніс журналіста, редактора та ведучого телепередачі "Наші гроші з Денисом Бігусом" у свою базу через сюжет про сина екссекретаря РНБО Ігоря Гладковського і про розкрадання в оборонній промисловості.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Миротворець, передає RegioNews.

"Бігус Денис. Маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою підриву довіри до державних інституцій України. Поширення завідомо неправдивої інформації з метою підриву довіри до державних інституцій України", — сказано там.

Як приклад такої діяльності Бігуса "Миротворець" навів повідомлення корпорації "Богдан" про те, що 3 липня Подільський районний суд Києва визнав неправдивим і таким, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського відеосюжет про розкрадання в оборонній промисловості (т.зв. "справа Свинарчуків").

Раніше стало відомо, що "слуга народу" Бужанський потрапив до бази "Миротворця".

РНБО Київ миротворці журналісти Чиновник
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