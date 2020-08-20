Слуга народу Дмитрук заявив про намір балотуватися в мери Одеси
Ще один кандидат вирішив заявити про свої мерські амбіції
Ще один кандидат вирішив заявити про свої мерські амбіції
Народний депутат від “Слуги народу” Артем Дмитрук заявив, що буде брати участь в боротьбі за посаду Одеського міського голови.
Про це він повідомив в ефірі "7 телеканалу”, передає RegioNews.
Мене підтримує велику кількість одеситів. Я не можу обдурити їх очікування. Я буду балотуватися в мери Одеси”, - заявив Дмитрук.
Він також додав, що розуміє, як "складно буде виграти цю передвиборну гонку”, але запевнив, що готовий до труднощів.
Артем Дмитрук представляє у парламенті 133-й виборчий округ Одеси від партії "Слуга Народу". До обрання він керував фітнес-клубом в Одесі.
Нагадаємо, Геннадій Труханов має найбільшу підтримку одеситів серед кандидатів на посаду мера. Його кандидатуру підтримують 27,9% респондентів.
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