Слуга народу Дмитрук заявив про намір балотуватися в мери Одеси

Ще один кандидат вирішив заявити про свої мерські амбіції

Ще один кандидат вирішив заявити про свої мерські амбіції

Фото: Facebook

Народний депутат від “Слуги народу” Артем Дмитрук заявив, що буде брати участь в боротьбі за посаду Одеського міського голови.

Про це він повідомив в ефірі "7 телеканалу”, передає RegioNews.

Мене підтримує велику кількість одеситів. Я не можу обдурити їх очікування. Я буду балотуватися в мери Одеси”, - заявив Дмитрук.

Він також додав, що розуміє, як "складно буде виграти цю передвиборну гонку”, але запевнив, що готовий до труднощів.

Артем Дмитрук представляє у парламенті 133-й виборчий округ Одеси від партії "Слуга Народу". До обрання він керував фітнес-клубом в Одесі.

Нагадаємо, Геннадій Труханов має найбільшу підтримку одеситів серед кандидатів на посаду мера. Його кандидатуру підтримують 27,9% респондентів.