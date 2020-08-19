Названо суму, яку Україна витратить на місцеві вибори
У Кабміні заявили, що повинен відбутися прозорий виборчий процес
У Кабміні заявили, що повинен відбутися прозорий виборчий процес
Місцеві вибори є завершальним етапом реформи децентралізації. На їх проведення у жовтні передбачено 2,3 млрд гривень.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів України, передає RegioNews.
"Плануємо, що 25 жовтня повинен відбутися прозорий виборчий процес, щоб люди отримали своїх представників на місцях", - сказав прем'єр-міністр.
Раніше повідомлялося, що Шмигаль доручив підготуватися до безпечного проведення місцевих виборів
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