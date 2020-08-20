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20 августа 2020, 12:35 9

Больше всего граждан изменили избирательный адрес в Киеве и области

20 августа 2020, 12:35 9
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Ранее ЦИК упростила процедуру изменения адреса голосования
Фото: flickr
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Киевская область и Киев лидируют среди других регионов Украины по количеству поданных заявлений об изменении места голосования.

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора" со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей, передает RegioNews.

Так, по состоянию на 18 августа в Киевской области 1529 граждан написали заявления об изменении избирательного адреса.

986 граждан Украины, которые зарегистрированы в других областях, будут участвовать в выборах на Киевщине. 79 человек, которые зарегистрированы в Киевской области, воспользовались процедурой изменения избирательного адреса и будут голосовать по месту фактического проживания в других регионах страны. 464 гражданина изменили свой избирательный адрес в пределах региона", - говорится в сообщении.

В частности, больше всего обращений об изменении избирательного адреса в области подали в Ирпенской городской общине, а именно 308.

Ни одного обращения не зафиксировали в Дивычковской сельской общине, а также в Полесской и Кожанской поселковых общинах.

Напомним, названа сумма, которую Украина потратит на местные выборы. В Кабмине заявили, что должен состояться прозрачный избирательный процесс.

Киев голосование Киевская область ЦИК Местные выборы
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