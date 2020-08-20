Зеленський прибув з робочою поїздкою до Херсонської області
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Херсонської області.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Відомо, що Зеленсткий візьме участь у презентації Стратегії розвитку Херсонської області.
Глава держави ознайомиться з перебігом будівництва інфраструктурних та соціальних об'єктів, що споруджуються в межах Національної програми "Велике будівництво”, - йдеться в повідомленні.
Також в ході візиту Зеленський відвідає місцеві підприємства, огляне їхні виробничі потужності, заплановане спілкування з колективами.
Нагадаємо, 19 серпня стало відомо, що Володимир Зеленський планує відвідати Херсонщину.
Також він планує у кінці серпня вирушити у передвиборчий тур по Україні, під час якого буде представляти кандидатів від "Слуг народу" у великих містах.