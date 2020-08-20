Він огляне об’єкти, які будуються в рамках програми "Велике будівництво”

Він огляне об’єкти, які будуються в рамках програми "Велике будівництво”

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Відомо, що Зеленсткий візьме участь у презентації Стратегії розвитку Херсонської області.

Глава держави ознайомиться з перебігом будівництва інфраструктурних та соціальних об'єктів, що споруджуються в межах Національної програми "Велике будівництво”, - йдеться в повідомленні.

Також в ході візиту Зеленський відвідає місцеві підприємства, огляне їхні виробничі потужності, заплановане спілкування з колективами.

Нагадаємо, 19 серпня стало відомо, що Володимир Зеленський планує відвідати Херсонщину.

Також він планує у кінці серпня вирушити у передвиборчий тур по Україні, під час якого буде представляти кандидатів від "Слуг народу" у великих містах.