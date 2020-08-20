Он осмотрит объекты, которые строятся в рамках программы "Большая стройка"

Он осмотрит объекты, которые строятся в рамках программы "Большая стройка"

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Херсонскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Известно, что Зеленсткий примет участие в презентации Стратегии развития Херсонской области.

Глава государства ознакомится с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов, сооружаемых в рамках Национальной программы "Большая стройка", - говорится в сообщении.

Также в ходе визита Зеленский посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности, запланировано общение с коллективами.

Напомним, 19 августа стало известно, что Владимир Зеленский планирует посетить Херсонщину.

Также он запланировал в конце августа поехать в предвыборный тур по Украине, в ходе которого будет представлять кандидатов от "Слуг народа" в крупных городах.