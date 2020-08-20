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20 августа 2020, 10:48 8

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Херсонскую область

20 августа 2020, 10:48 8
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Он осмотрит объекты, которые строятся в рамках программы "Большая стройка"
Он осмотрит объекты, которые строятся в рамках программы "Большая стройка"
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Херсонскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Известно, что Зеленсткий примет участие в презентации Стратегии развития Херсонской области.

Глава государства ознакомится с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов, сооружаемых в рамках Национальной программы "Большая стройка", - говорится в сообщении.

Также в ходе визита Зеленский посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности, запланировано общение с коллективами.

Напомним, 19 августа стало известно, что Владимир Зеленский планирует посетить Херсонщину.

Также он запланировал в конце августа поехать в предвыборный тур по Украине, в ходе которого будет представлять кандидатов от "Слуг народа" в крупных городах.

Владимир Зеленский Офис президента президент Херсон визит
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