Владислав Мангер заявив, що ексочільник СБУ Херсонщини створив злочинне угрупування

Данило Доценко ніби-то створив угрупування, яке займалося вимаганням, замовними вбивствами та провокаціями

Данило Доценко ніби-то створив угрупування, яке займалося вимаганням, замовними вбивствами та провокаціями

Фото: Радіо Свобода

Про це пише RegioNews з посиланням на Мій Херсон.

До мене надійшла інформація, що мене замовили. Бандугрупування мало мені підкинути наркотики, або навіть вбити. У кабінеті тодішнього голови ОДА Андрія Гордєєва Данило Доценко заявив, що ця група приїхала не за мною”, – розповів Мангер.

За словами Владислава Мангера, це було злочинне угрупування, яке складалося з громадян іноземних держав. Їх було затримано у вересні 2017 року у селі Чорнобаївка. Мангер зазначив, що угрупування було затримано після втручання нардепа попереднього скликання Миколи Паламарчука.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Управління карного розшуку обласного главку поліції отримали інформацію, що мешканці одного з населених пунктів Білозерського району можуть бути причетні до скоєння розбійного нападу. Отриману інформацію поліцейські ретельно перевірили. В результаті проведення санкціонованих обшуків працівники поліції виявили та вилучили арсенал зброї та боєприпасів”, – повідомила тоді Нацполіція.

Нагадаємо, вчора Дніпровський суд Києва розпочав слухати по суті справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, в організації якого підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і Олексія Левіна.