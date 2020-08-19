14:08  19 серпня
Завтра Кабмін додатково перегляне зони карантину в Україні
15:03  19 серпня
Володимир Зеленський представив кандидата в мери Запоріжжя
17:31  19 серпня
На Донбасі зафіксували обстріл поблизу Луганського
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2020, 18:35 2

Владислав Мангер заявив, що ексочільник СБУ Херсонщини створив злочинне угрупування

19 серпня 2020, 18:35 2
Читайте также на русском языке
Данило Доценко ніби-то створив угрупування, яке займалося вимаганням, замовними вбивствами та провокаціями
Данило Доценко ніби-то створив угрупування, яке займалося вимаганням, замовними вбивствами та провокаціями
Фото: Радіо Свобода
Читайте также
на русском языке

Голова Херсонської облради Владислав Мангер на судовому засіданні по справі Гандзюк зробив гучну заяву щодо ексочільника СБУ області, генерала-майора СБУ Данила Доценко.

Про це пише RegioNews з посиланням на Мій Херсон.

До мене надійшла інформація, що мене замовили. Бандугрупування мало мені підкинути наркотики, або навіть вбити. У кабінеті тодішнього голови ОДА Андрія Гордєєва Данило Доценко заявив, що ця група приїхала не за мною”, – розповів Мангер.

За словами Владислава Мангера, це було злочинне угрупування, яке складалося з громадян іноземних держав. Їх було затримано у вересні 2017 року у селі Чорнобаївка. Мангер зазначив, що угрупування було затримано після втручання нардепа попереднього скликання Миколи Паламарчука.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Управління карного розшуку обласного главку поліції отримали інформацію, що мешканці одного з населених пунктів Білозерського району можуть бути причетні до скоєння розбійного нападу. Отриману інформацію поліцейські ретельно перевірили. В результаті проведення санкціонованих обшуків працівники поліції виявили та вилучили арсенал зброї та боєприпасів”, – повідомила тоді Нацполіція.

Нагадаємо, вчора Дніпровський суд Києва розпочав слухати по суті справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, в організації якого підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і Олексія Левіна.

СБУ Херсонська ОДА злочин убивство облрада здирництво Херсон Катерина Гандзюк банда голова Владислав Мангер
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Черкаській ОДА звільнився заступник голови
19 серпня 2020, 17:51
Володимир Зеленський завтра відвідає Херсонщину
19 серпня 2020, 16:22
На Сумщині на будівництві шкільного стадіону украли майже мільйон гривень
19 серпня 2020, 15:45
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Чернігівські парадокси: як мер Атрошенко з’їдає рейтинг "Слуги народу"
Ставка на "зелене". Як Буткевич купує Житомирщину
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »