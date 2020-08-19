19:27  19 серпня
Справа Шеремета: адвокати підозрюваних клопотатимуть про суд присяжних
20:47  19 серпня
"Слуга Народу" визначилася з кандидатом на пост мера Житомира
17:31  19 серпня
На Донбасі зафіксували обстріл поблизу Луганського
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 серпня 2020, 18:57 3

Кабмін пропонує перейменувати Івано-Франківський район в Галицький

19 серпня 2020, 18:57 3
Читайте также на русском языке
Раніше депутати Івано-франківської облради звернулися до Уряду із відповідним проханням
Раніше депутати Івано-франківської облради звернулися до Уряду із відповідним проханням
Фото: Кабмін
Читайте также
на русском языке

Кабінет Міністрів України під час засідання ухвалив проект постанови парламенту, яким пропонується перейменувати Івано-Франківський район на Галицький.

Про це у Facebook повідомив представник уряду у Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Пропонується внесення змін до постанови Верховної Ради від 17 липня 2020 року №807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів" стосовно перейменування Івано-Франківського району Івано-Франківської області на Галицький", - написав Мокан.

Він додав, що найближчим часом погоджений Урядом проект постанови буде внесений на розгляд парламенту.

Це рішення пов’язане із новим територіальним поділом України, згідно з яким, в в Івано-Франківській області було утворено шість районів – Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський та Верховинський.

31 липня обласна рада вирішила звернутися до голови Верховної Ради та прем’єр-міністра із проханням перейменувати Івано-Франківський район.

Нагадаємо, чинного мера Івано-Франківська на виборах готові підтримати майже 90% містян. За даними соціологів, Руслан Марцінків упевнено виграє вибори вже в першому турі.

Кабмін засідання переіменування уряд Район
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Порт "Южний" отримав нового керівника: хто ним став
19 серпня 2020, 18:02
Влада назвала терміни появи концепції економічного розвитку Донбасу
19 серпня 2020, 17:19
Уряд здійснив ряд кадрових змін у центральних органах влади
19 серпня 2020, 16:49
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Чернігівські парадокси: як мер Атрошенко з’їдає рейтинг "Слуги народу"
Ставка на "зелене". Як Буткевич купує Житомирщину
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »