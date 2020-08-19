Кабмін пропонує перейменувати Івано-Франківський район в Галицький
Кабінет Міністрів України під час засідання ухвалив проект постанови парламенту, яким пропонується перейменувати Івано-Франківський район на Галицький.
Про це у Facebook повідомив представник уряду у Раді Василь Мокан, передає RegioNews.
Пропонується внесення змін до постанови Верховної Ради від 17 липня 2020 року №807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів" стосовно перейменування Івано-Франківського району Івано-Франківської області на Галицький", - написав Мокан.
Він додав, що найближчим часом погоджений Урядом проект постанови буде внесений на розгляд парламенту.
Це рішення пов’язане із новим територіальним поділом України, згідно з яким, в в Івано-Франківській області було утворено шість районів – Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський та Верховинський.
31 липня обласна рада вирішила звернутися до голови Верховної Ради та прем’єр-міністра із проханням перейменувати Івано-Франківський район.
Нагадаємо, чинного мера Івано-Франківська на виборах готові підтримати майже 90% містян. За даними соціологів, Руслан Марцінків упевнено виграє вибори вже в першому турі.