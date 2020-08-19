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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 августа 2020, 18:57 3

Кабмин предлагает переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий

19 августа 2020, 18:57 3
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Фото: Кабмин
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Кабинет Министров Украины на заседании одобрил проект постановления парламента, которым предлагается переименовать Ивано-Франковский район на Галицкий.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Предлагается внесение изменений в постановление Верховной Рады от 17 июля 2020 года №807-их "Об образовании и ликвидации районов" относительно переименования Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области на Галицкий", - написал Мокан.

Он добавил, что в ближайшее время согласованный Правительством проект постановления будет внесен на рассмотрение парламента.

Это решение связано с новым территориальным делением Украины, согласно которому, в Ивано-Франковской области было образовано шесть районов - Ивано-Франковский, Калушский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский и Верховинский.

31 июля областной совет решил обратиться к председателю Верховной Рады и премьер-министру с просьбой переименовать Ивано-Франковский район.

Напомним, действующего мэра Ивано-Франковска на выборах готовы поддержать почти 90% горожан. По данным социологов, Руслан Марцинкив уверенно выигрывает выборы уже в первом туре.

Кабмин заседание переименование правительство Район
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