Порт "Южний" отримав нового керівника: хто ним став

Водночас було звільнено виконуючого обов'язки директора порту

Водночас було звільнено виконуючого обов'язки директора порту

Фото: Порт "Южний"

Як пише RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Замість Олександра Олійника, який обіймав посаду виконуючого обов'язки директора порту з листопада 2019, призначено Сергія Ковшару.

Раніше в структурі управління порту Ковшар обіймав посаду заступника директора з економіки та фінансів.

Нагадаємо, у порту "Южний” "накрили" партію кокаїну вартістю 90 млн грн.