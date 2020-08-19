Порт "Южний" отримав нового керівника: хто ним став
Водночас було звільнено виконуючого обов'язки директора порту
Водночас було звільнено виконуючого обов'язки директора порту
Кабінет міністрів провів кадрові перестановки в порту "Южний", призначивши нового керівника.
Як пише RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Замість Олександра Олійника, який обіймав посаду виконуючого обов'язки директора порту з листопада 2019, призначено Сергія Ковшару.
Раніше в структурі управління порту Ковшар обіймав посаду заступника директора з економіки та фінансів.
Нагадаємо, у порту "Южний” "накрили" партію кокаїну вартістю 90 млн грн.
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