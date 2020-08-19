14:08  19 серпня
Завтра Кабмін додатково перегляне зони карантину в Україні
15:03  19 серпня
Володимир Зеленський представив кандидата в мери Запоріжжя
17:31  19 серпня
На Донбасі зафіксували обстріл поблизу Луганського
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2020, 16:49 2

Уряд здійснив ряд кадрових змін у центральних органах влади

19 серпня 2020, 16:49 2
Читайте также на русском языке
Урядовці погодили кандидатуру директора Державного авіаційного підприємства "Україна”
Урядовці погодили кандидатуру директора Державного авіаційного підприємства "Україна”
Фото: Кабмін
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів під час засідання 19 серпня ухвалив низку кадрових призначень та звільнень.

Про це у Facebook повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан, передає RegioNews.

Зокрема, державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України було призначено Ігоря Яковлєва.

Також першим заступником Голови Державного агентства України з питань кіно стала Юлія Шевчук. Ткача Сергія Олександровича Уряд призначив заступником Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Єгор Бодров і Павло Шевченко стали заступниками Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Крім того, Кабмін схвалив кандидатуру Анатолія Мазуренка на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства "Україна”.

На Сергія Ковшара тимчасово було покладено обов’язки директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Південний”.

Під час засідання Кабінет Міністрів також звільнив Наталію Рябцеву з посади заступника Голови Національної служби здоров’я України за власним бажанням.

Катерину Ставнійчук було звільнено з посади першого заступника Голови Державної служби України з безпеки на транспорті (за угодою сторін, 31 серпня 2020 року).

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров`я розробити рекомендації для безпечного проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня.

Також під час засідання 19 серпня Кабмін звільнив голову Державної митної служби України.

Кабмін призначення кадри засідання Деніс Шмигаль
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кабмін пропонує пришвидшити процедуру реєстрації політичних партій
19 серпня 2020, 15:58
Кабмін звільнив голову Державної митної служби України
19 серпня 2020, 15:56
Кабмін виділить понад 100 мільйонів на реконструкцію Одеського аеропорту - Шмигаль
19 серпня 2020, 15:24
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Чернігівські парадокси: як мер Атрошенко з’їдає рейтинг "Слуги народу"
Ставка на "зелене". Як Буткевич купує Житомирщину
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »