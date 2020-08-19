Уряд здійснив ряд кадрових змін у центральних органах влади

Урядовці погодили кандидатуру директора Державного авіаційного підприємства "Україна”

Урядовці погодили кандидатуру директора Державного авіаційного підприємства "Україна”

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів під час засідання 19 серпня ухвалив низку кадрових призначень та звільнень.

Про це у Facebook повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан, передає RegioNews.

Зокрема, державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України було призначено Ігоря Яковлєва.

Також першим заступником Голови Державного агентства України з питань кіно стала Юлія Шевчук. Ткача Сергія Олександровича Уряд призначив заступником Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Єгор Бодров і Павло Шевченко стали заступниками Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Крім того, Кабмін схвалив кандидатуру Анатолія Мазуренка на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства "Україна”.

На Сергія Ковшара тимчасово було покладено обов’язки директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Південний”.

Під час засідання Кабінет Міністрів також звільнив Наталію Рябцеву з посади заступника Голови Національної служби здоров’я України за власним бажанням.

Катерину Ставнійчук було звільнено з посади першого заступника Голови Державної служби України з безпеки на транспорті (за угодою сторін, 31 серпня 2020 року).

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров`я розробити рекомендації для безпечного проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня.

Також під час засідання 19 серпня Кабмін звільнив голову Державної митної служби України.