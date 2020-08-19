У Києві чоловік обстріляв службовий автомобіль поліції

Інспектори затримали чоловіка

Інспектори затримали чоловіка

Фото: Facebook

У Києві зранку 19 серпня патрульні їхали повз зупинку "Смілянська" у Солом’янському районі, коли до дороги підійшов чоловік та здійснив прицільний постіл по службовому автомобілю правоохоронців.

Як повідомляє RegioNews, про це інформує пресслужба Патрульної поліції столиці.

За даними правоохоронців, із собою 44-річний чоловік мав предмет, схожий на зброю та записник з підозрілими контактами.

Патрульні викликали затриманому медиків, оскільки його поведінка видавалася дивною та слідчо-оперативну групу для вилучення предмету та надання правової кваліфікації діям громадянина", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кальміуському районі міста Маріуполь чоловік у шапці та штучній бороді "Діда Мороза" стріляв в охоронця одного з комбінатів. Внаслідок інциденту у постраждалого влучило декілька куль, і його госпіталізували.