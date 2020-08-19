У липні притягнули до криміналу майже сотню корупціонерів

На вісьмох осіб накладені дисциплінарні стягнення

На вісьмох осіб накладені дисциплінарні стягнення

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Протягом минулого місяця суди притягнули 98 корупціонерів до кримінальної відповідальності та ще 505 – до адміністративної.

Як передає RegioNews, про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

"За липень Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів), поповнився 611 публічними службовцями. Суд притягнув до кримінальної відповідальності 98 осіб, а до адміністративної - 505. Також на вісьмох осіб накладені дисциплінарні стягнення", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що загалом від початку року до Реєстру корупціонерів внесено 2629 осіб.

За інформацією НАЗК, з усіх кримінальних правопорушень, вчинених протягом липня, 65 стосувалися пропонування хабаря, 10 були пов’язані зі зловживанням впливом. Ще чотири порушення - це привласнення, розтрата або заволодіння майном через зловживання службовим становищем.

З усіх адміністративних правопорушень, вчинених у липні, 466 стосуються несвоєчасного подання декларації; у 35 випадках не подані повідомлення про реальний конфлікт інтересів або ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Раніше повідомлялося, що у "Слуг народу" вважають, що Єрмаку загрожує кримінальна відповідальність.