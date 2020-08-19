09:46  19 серпня
В Україні новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19: за добу - 1967 осіб
11:48  18 серпня
Місцеві вибори: на Одещині виявили масову зміну місця голосування
11:55  19 серпня
Частина українців можуть залишитися без субсидій: подробиці
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2020, 10:18 4

У липні притягнули до криміналу майже сотню корупціонерів

19 серпня 2020, 10:18 4
Читайте также на русском языке
На вісьмох осіб накладені дисциплінарні стягнення
На вісьмох осіб накладені дисциплінарні стягнення
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулого місяця суди притягнули 98 корупціонерів до кримінальної відповідальності та ще 505 – до адміністративної.

Як передає RegioNews, про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

"За липень Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів), поповнився 611 публічними службовцями. Суд притягнув до кримінальної відповідальності 98 осіб, а до адміністративної - 505. Також на вісьмох осіб накладені дисциплінарні стягнення", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що загалом від початку року до Реєстру корупціонерів внесено 2629 осіб.

За інформацією НАЗК, з усіх кримінальних правопорушень, вчинених протягом липня, 65 стосувалися пропонування хабаря, 10 були пов’язані зі зловживанням впливом. Ще чотири порушення - це привласнення, розтрата або заволодіння майном через зловживання службовим становищем.

З усіх адміністративних правопорушень, вчинених у липні, 466 стосуються несвоєчасного подання декларації; у 35 випадках не подані повідомлення про реальний конфлікт інтересів або ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Раніше повідомлялося, що у "Слуг народу" вважають, що Єрмаку загрожує кримінальна відповідальність.

НАЗК корупція кримінал кримінальна справа конфлікт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Ставка на "зелене". Як Буткевич купує Житомирщину
Голова Черкаської ОДА: Я був налаштований "порвати" всю злочинність і корупцію в області за два дні
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »