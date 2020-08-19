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19 августа 2020, 15:13 5

Зеленский назвал дороги слабым местом украинских городов

19 августа 2020, 15:13 5
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Это касается дорог, которыми занимается местная власть
Это касается дорог, которыми занимается местная власть
Фото: скриншот видео
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Дороги, которые находятся на содержании местных властей, являются слабыми местами для многих городов Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Запорожье, передает RegioNews.

Считаю слабыми местами местные дороги во многих городах Украины. Они не на балансе "Укравтодора". Но я уверен, что мы должны давить на местные власти и делать все, чтобы не только дороги государственного значения были прекрасны, а люди, попадая в города, видели другую картину", - сказал он.

Зеленский также добавил, что в 2021 году запланировано восстановление большого количества мостов по всей Украине в рамках программы "Большая стройка".

По словам президента, будет разработан соответствующий план восстановления и реконструкции, под который будут подготовлены и выделены средства.

Напомним, 19 августа президент Зеленский прибыл с рабочим визитом в Запорожскую область. В ходе визита он заявил, что СБУ будет контролировать вес фур на дорогах, а контролирующий орган нуждается в перезагрузке.

Владимир Зеленский заявление дороги власть Запорожье большая стройка
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