У Запоріжжі викрили мільйонні махінації з комунальною землею

Міський бюджет недоотримав понад 5 мільйонів гривень

Міський бюджет недоотримав понад 5 мільйонів гривень

У Запоріжжі Служба безпеки України викрила незаконні оборудки із комунальною землею, внаслідок чого бюджет міста недоотримав понад 5 мільйонів гривень.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, у 2017 році Запорізька міська рада уклала договір із приватною експертною установою на проведення оцінки земельної ділянки, виділеної під будівництво офісу. Натомість оцінювачі в інтересах фірми-покупця внесли до звіту неправдиві дані про реальну вартість ділянки, занизивши суму більше ніж у 10 разів.

Наразі директору та провідному експерту установи-оцінювача оголошено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

На вказану земельну ділянку накладено арешт.

Тривають слідчі дії. Встановлюється можлива причетність посадовців міськради до оборудки. Перевіряються матеріали щодо грошових оцінок ще понад 50-ти земельних ділянок, здійснених фігурантами справи.

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