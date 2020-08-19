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19 серпня 2020, 13:39 7

Кабмін доручив Нацполіції перевіряти усі відмови регіонів від карантину

19 серпня 2020, 13:39 7
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Поліція проведе відповідні перевірки
Поліція проведе відповідні перевірки
Фото: Кабмін
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У Кабінеті міністрів доручили Нацполіції перевірити відмови вводити той чи інший код епідеміологічної небезпеки в окремих районах та містах.

Про це повідомив під час брифінгу міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій занепокоєна ситуацією, коли окремі територіальні комісії ідуть всупереч рішенням Кабміну та не запроваджують ті чи інші зони небезпеки поширення коронавірусу.

Була надана інформація щодо накладання адмінпротоколів та реалізації постанови КМУ про запровадження адаптивного карантину", - сказав Немчінов.

Він додав, що Держкомісія доручила Національній поліції та ДСНС провести відповідну аналітичну роботу і доповісти на найближчому засіданні комісії щодо таких протиправних дій.

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Нагадаємо, в Україні за станом на 19 серпня зафіксовано новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19, за добу захворіли 1967 осіб.

Деніс Шмигаль засідання карантин Кабмін Нацполіція регіони
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