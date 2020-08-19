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19 августа 2020, 13:39 7

Кабмин поручил Нацполиции проверять все отказы регионов от карантина

19 августа 2020, 13:39 7
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Полиция проведет соответствующие проверки
Полиция проведет соответствующие проверки
Фото: Кабмин
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Кабинет министров поручил Нацполиции проверить отказы вводить тот или иной код эпидемиологической опасности в отдельных районах и городах.

Об этом сообщил во время брифинга министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По его словам, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обеспокоена ситуацией, когда отдельные территориальные комиссии идут вопреки решению Кабмина и не вводят те или иные зоны опасности распространения коронавируса.

Была предоставлена ​​информация о наложении админпротоколов и реализации постановления КМУ о введении адаптивного карантина", - сказал Немчинов.

Он добавил, что Госкомиссия поручила Национальной полиции и ГСЧС провести соответствующую аналитическую работу и доложить на ближайшем заседании комиссии о таких противоправных действиях.

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Напомним, в Украине по состоянию на 19 августа зафиксирован новый антирекорд по числу больных Covid-19, за сутки заболели 1967 человек.

Денис Шмыгаль заседание карантин Кабмин Нацполиция регионы
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