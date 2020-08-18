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18 серпня 2020, 16:59

Рада може посилити відповідальність виборців за неправдиві дані

18 серпня 2020, 16:59
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В багатьох регіонах фіксують масову зміну місць голосування
В багатьох регіонах фіксують масову зміну місць голосування
Фото: flickr
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25 серпня під час позачергового засідання Верховна Рада розгляне проект змін до Виборчого кодексу, який передбачає посилення відповідальності виборців за надання неправдивих даних.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, такі випадки вже зафіксовані в Одеській, Львівській, Житомирській та Харківській областях.

За словами керівника громадянської мережі "ОПОРА" Ольги Айвазовської, зараз відповідальність за недостовірну інформацію може нести, наприклад, паспортний стіл, якщо надав Державному реєстру недостовірну інформацію.

Ми ж говоримо, що таку ж відповідальність повинен нести й сам виборець, якщо він надав недостовірні відомості про себе. Наприклад, вказав, що живе в Затоці, а насправді - в Ірпені, і передав свої персональні дані - там за нього кинули бюлетень", - заявила вона.

Крім цього, депутатам запропонують скоротити термін тривалості охорони поліцією приміщень для голосування, зараз вона повинна забезпечуватися протягом 8 днів.

Нагадаємо, в Одесской области обнаружили массовую смену места голосования, власти поселка предполагают, что это новый вид фальсификаций.

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