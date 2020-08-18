Рада может усилить ответственность избирателей за ложные данные

Во многих регионах фиксируют массовую смену мест голосования

Во многих регионах фиксируют массовую смену мест голосования

Фото: flickr

25 августа во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит проект изменений в Избирательный кодекс, который предусматривает усиление ответственности избирателей за дачу ложных данных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, такие случаи зафиксированы в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях.

По словам руководителя гражданской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской, сейчас ответственность за недостоверную информацию может нести, например, паспортный стол, если предоставил Государственному реестру недостоверную информацию.

Мы же говорим, что такую ​​же ответственность должен нести сам избиратель, если он предоставил недостоверные сведения о себе. Например, указал, что живет в Затоке, а на самом деле - в Ирпене, и передал свои персональные данные - там за него бросили бюллетень", - заявила она.

Кроме этого, депутатам предложат сократить срок продолжительности охраны полицией помещений для голосования, сейчас она должна обеспечиваться в течении 8 дней.

Напомним, в Одесской области обнаружили массовую смену места голосования. Власти поселка предполагают, что это новый вид фальсификаций.