14:48  18 августа
ГБР открыло уголовное дело против Порошенко и Луценко
11:48  18 августа
Местные выборы: в Одесской области обнаружили массовую смену места голосования
08:19  18 августа
Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
18 августа 2020, 16:59

Рада может усилить ответственность избирателей за ложные данные

18 августа 2020, 16:59
Читайте також українською мовою
Во многих регионах фиксируют массовую смену мест голосования
Во многих регионах фиксируют массовую смену мест голосования
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

25 августа во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит проект изменений в Избирательный кодекс, который предусматривает усиление ответственности избирателей за дачу ложных данных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, такие случаи зафиксированы в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях.

По словам руководителя гражданской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской, сейчас ответственность за недостоверную информацию может нести, например, паспортный стол, если предоставил Государственному реестру недостоверную информацию.

Мы же говорим, что такую ​​же ответственность должен нести сам избиратель, если он предоставил недостоверные сведения о себе. Например, указал, что живет в Затоке, а на самом деле - в Ирпене, и передал свои персональные данные - там за него бросили бюллетень", - заявила она.

Кроме этого, депутатам предложат сократить срок продолжительности охраны полицией помещений для голосования, сейчас она должна обеспечиваться в течении 8 дней.

Напомним, в Одесской области обнаружили массовую смену места голосования. Власти поселка предполагают, что это новый вид фальсификаций.

Местные выборы Украина МВД фальсификации выборов полиция избиратели
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Житомирской области "Наш край" пойдет на выборы в рады всех уровней
18 августа 2020, 16:38
Дело Шеремета: Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт
18 августа 2020, 16:26
Сотрудники ГФС имеют в несколько раз меньшую зарплату, чем правоохранители, – Солодченко
18 августа 2020, 15:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Глава Черкасской ОГА: Я был настроен "порвать" всю преступность и коррупцию в области за два дня
Семейный бизнес главы Винницкой ОГА, или Полгектара земли на берегу Южного Буга
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »