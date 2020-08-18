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18 серпня 2020, 15:59 4

Працівники ДФС в кілька разів отримують меншу зарплату, ніж правоохоронці, – Солодченко

18 серпня 2020, 15:59 4
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Бюджет Державної фіскальної служби України на 2020 рік склав 1,3 мільярда гривень
Бюджет Державної фіскальної служби України на 2020 рік склав 1,3 мільярда гривень
Фото з відкритих джерел
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Щоб податкова міліція могла ефективно боротися з економічною злочинністю, її працівники мають отримувати достойну платню. Наразі в регіонах зарплата податкового міліціонера складає в середньому 11,4 тисячі гривень.

Як повідомляє RegioNews, про це на своїй сторінці у Facebook заявив в.о. голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко.

"Бюджет Державної фіскальної служби України на 2020 рік склав 1,3 мільярди гривень. Це близько 15% від минулорічного фінансування фіскальної служби, в складі якої ще була податкова та митні служби. Поряд з цим, майже 94% від загальної суми фінансування ДФС на цей рік, спрямовується на виплати заробітних плат. На сьогодні в регіонах податковий міліціонер в середньому отримує 11,4 тисячі гривень, в центральному апараті дещо більше – 21,5 тисяч гривень”, – зазначив очільник ДФС.

Він також наголосив, зарплати співробітників податкової міліції в кілька разів менші, в порівнянні з іншими правоохоронними органами. При цьому, зазначив Солодченко. ДФС не тільки отримує кошти із бюджету, але й повертає їх у державну казну.

"Так, у направлених за сім місяців 2020 року до суду кримінальних провадженнях забезпечено відшкодування завданих державі збитків у сумі 796,5 млн гривень, що складає 61% від виділених на фінансування податкової міліції коштів. До кінця року залишилось ще 5 місяців, відповідно, фінансові повернення від діяльності податкової міліції будуть лише зростати”, – зауважив виконуючий обов'язки голови ДФС.

За його словами, Податкова міліція почала руйнувати старі корупційні схеми, завдяки чому більш ніж вдвічі була підвищена сплата акцизного податку на спирт, а також на 16% – акцизу з вироблених підакцизних товарів.

"Так, за результатами І півріччя, суб’єкти, які виробляють спирт, а також мають ліцензію на його зберігання, сплатили понад 175 млн гривень акцизного податку. Це майже у 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, такими суб’єктами за цей період сплачено майже 12 млрд гривень акцизного податку з вироблених підакцизних товарів, що на 1,67 млрд гривень більше, ніж торік. Як на мене – це вагомі результати”, – підсумував Сергій Солодченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки українців отримують зарплату понад 25 тисяч гривень.

зарплати ДФС поліція бюджет правоохоронці
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