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18 серпня 2020, 11:48 4

Місцеві вибори: на Одещині виявили масову зміну місця голосування

18 серпня 2020, 11:48 4
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Влада селища припускає, що це новий вид фальсифікацій
Влада селища припускає, що це новий вид фальсифікацій
Фото: flickr
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У селі Фонтанка під Одесою упродовж першого місяця після дозволу зміни місця реєстрації з'явилося 379 нових виборців.

Про це повідомляє місцеве видання "Одеський кур’єр”, передає RegioNews.

Відомо, що всі вони намагаються видати себе за жителів селища, а сумарна кількість звернень про зміну місця голосування становить понад 86% від загальної кількості виборців населеного пункту.

Згідно із даними сайту ЦВК, на виборчій дільниці № 510512 упродовж липня кількість виборців різко зросла з 2390 до 2671, а до початку серпня ця цифра збільшилася ще на 98 виборців.

Всі ці люди нібито живуть в Фонтанці і подали заяву про зміну місця реєстрації з адреси прописки на адресу фактичного проживання. Правда, живуть ці виборці згідно їх же заявам про зміну місця голосування, в одному і тому ж будинку і мало не в одній і тій же квартирі”, - пише видання.

Глава Фонтанської сільської ради Наталія Мішина каже, що за кілька днів в будинках з'являється по 50 - 70 нових мешканців одночасно. Вона припускає, що це ні що інше, як новий вид фальсифікацій.

Нагадаємо, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов заявив, що на ЦВК тиснули, щоб не проводити вибори до нових районів.

вибори Одеса ЦВК Місцеві вибори фальсифікації виборів
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