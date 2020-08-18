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18 серпня 2020, 12:10 4

У Харківській області ЦВК затвердила заміну членів виборчкомів

18 серпня 2020, 12:10 4
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Зміни відбулися у обласній та міських комісіях
Зміни відбулися у обласній та міських комісіях
Фото: flickr
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У Харківській області Центральна виборча комісія затвердила перші зміни членів територіальних виборчих комісій.

Про це у Facebook повідомляє громадянська мережа "Опора", передає RegioNews.

Зокрема, в Харківській обласній комісії відбулася заміна двох членів, "Молодіжна партія України” замінила Євгенію Власовець на Валерія Шилова, який минулого року був головою окружної виборчої комісії №174.

Партія "Єдина Країна" замінила Дмитра Рудяченка на Олександра Тутова, який у 2015 році був членом обласної комісії від партії "Самопоміч”.

Відбулися заміни голів у трьох міських ТВК. У Чугуївській міській ТВК замість Ольги Сушко партія "Солідарність жінок України” подала Анастасію Вяльдіну.

Також у цій ТВК партія "Перемога Пальчевського” замінила Віту Власкову на Тамару Смик, а партія "Народ” замінила Альону Шевчук на Валентину Нестеренко.

Партія "За Майбутнє” делегувала нового голову до Богодухівської районної ТВК. Тетяну Нечитайло замінили на Оксану Михайлюченко, яка очолювала районну організацію ГО ”Молоді регіони”.

Нагадаємо, Комітет виборців України закликає Офіс президента зупинити тиск на ЦВК, так як подібні факти підривають незалежність Центральної виборчої комісії.

заступник ЦВК Харківська область комісія Місцеві вибори ТВК
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