Комітет виборців України закликає Офіс президента зупинити тиск на ЦВК

Подібні факти підривають незалежність Центральної виборчої комісії

Подібні факти підривають незалежність Центральної виборчої комісії

Фото: з відкритих джерел

Комітет виборців України розцінює дії представників Офісу президента як спробу тиску на Центральну виборчу комісію та втручання в її діяльність напередодні місцевих виборів. КВУ закликає представників влади зупинити тиск на ЦВК та відмовитися від дій, що підривають незалежність Комісії.

Про це КВУ написав у Facebook, передає RegioNews.

У КВУ вважають, що дії направлені на звільнення голови ЦВК та окремих членів Комісії є спробою політичного втручання в діяльність Центрвиборчокому.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, їх посадових та службових осіб. Згідно із ч. 5 ст. 3 втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб у вирішення питань, що належать до повноважень Комісії, не допускається", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що дії представників Офісу Президента можуть мати ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 344 Кримінального Кодексу України – "Втручання у діяльність державного діяча".

Згідно з ст. 344 ККУ "незаконний вплив у будь-якій формі на Голову або члена Центральної виборчої комісії з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк". Відповідні факти мають розслідувати правоохоронні органи.

Нагадаємо, що за інформацією голови Центрвиборчкому Олега Діденка, від людей, наближених до Офісу президента, надійшла "рекомендація" про звільнення голови ЦВК та членів комісії за власним бажанням.