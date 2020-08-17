09:44  17 серпня
В Україні за добу зафіксовано 1464 нових випадки коронавірусу
09:11  17 серпня
В Україні змінили розподіл карантинних зон і посилили обмеження
08:19  17 серпня
Ситуація на Донбасі: обстрілів немає, бойовики дотримуються режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2020, 11:42 4

Комітет виборців України закликає Офіс президента зупинити тиск на ЦВК

17 серпня 2020, 11:42 4
Читайте также на русском языке
Подібні факти підривають незалежність Центральної виборчої комісії
Подібні факти підривають незалежність Центральної виборчої комісії
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Комітет виборців України розцінює дії представників Офісу президента як спробу тиску на Центральну виборчу комісію та втручання в її діяльність напередодні місцевих виборів. КВУ закликає представників влади зупинити тиск на ЦВК та відмовитися від дій, що підривають незалежність Комісії.

Про це КВУ написав у Facebook, передає RegioNews.

У КВУ вважають, що дії направлені на звільнення голови ЦВК та окремих членів Комісії є спробою політичного втручання в діяльність Центрвиборчокому.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, їх посадових та службових осіб. Згідно із ч. 5 ст. 3 втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб у вирішення питань, що належать до повноважень Комісії, не допускається", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що дії представників Офісу Президента можуть мати ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 344 Кримінального Кодексу України – "Втручання у діяльність державного діяча".

Згідно з ст. 344 ККУ "незаконний вплив у будь-якій формі на Голову або члена Центральної виборчої комісії з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк". Відповідні факти мають розслідувати правоохоронні органи.

Нагадаємо, що за інформацією голови Центрвиборчкому Олега Діденка, від людей, наближених до Офісу президента, надійшла "рекомендація" про звільнення голови ЦВК та членів комісії за власним бажанням.

вибори Офіс президента закон ЦВК права
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Родинний бізнес очільника Вінницької ОДА, або Пів гектара землі на березі Південного Бугу
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »