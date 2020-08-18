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18 серпня 2020, 11:50 4

На Харківщині з'явився новий головний архітектор області

18 серпня 2020, 11:50 4
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Документ вже підписав глава ОДА
Документ вже підписав глава ОДА
Фото з відкритих джерел
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Голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер призначив Антона Коротковських на посаду головного архітектора області.

Як повідомляє RegioNews, відповідне розпорядження №178-к опубліковане на сайті ОДА.

"За результатами добору з призначення на вакантну посаду директора Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, головного архітектора області укласти контракт про проходження державної служби на період дії карантину на підставі типового контракту про проходження державної служби на період дії карантину… з Коротковських Антоном Володимировичем", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у Харкові декомунізували ще одну станцію метрополітену.

архітектура Харьків Харківська область Кучер Олексій призначення
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