На Харківщині з'явився новий головний архітектор області

Як повідомляє RegioNews, відповідне розпорядження №178-к опубліковане на сайті ОДА.

"За результатами добору з призначення на вакантну посаду директора Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, головного архітектора області укласти контракт про проходження державної служби на період дії карантину на підставі типового контракту про проходження державної служби на період дії карантину… з Коротковських Антоном Володимировичем", - йдеться в документі.