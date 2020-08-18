В Харьковской области ЦИК утвердила замену членов избиркомов

Изменения произошли в областной и городских комиссиях

Изменения произошли в областной и городских комиссиях

Фото: flickr

Об этом в Facebook сообщает гражданская сеть "Опора", передает RegioNews.

В частности, в Харьковской областной комиссии состоялась замена двух членов, "Молодежная партия Украины" заменила Евгению Власовец на Валерия Шилова, который в прошлом году был председателем окружной избирательной комиссии №174.

Партия "Единая страна" заменила Дмитрия Рудяченко на Александра Тутова, который в 2015 году был членом областной комиссии от партии "Самопомощь".

Состоялись замены голов в трех городских ТИК. В Чугуевской городской ТИК вместо Ольги Сушко партия "Солидарность женщин Украины" подала Анастасию Вяльдину.

Также в этой ТИК партия "Победа Пальчевского" заменила Виту Власкову на Тамару Смык, а партия "Народ" заменила Алену Шевчук на Валентину Нестеренко.

Партия "За Будущее" делегировала нового главу до Богодуховской районной ТИК. Татьяну Нечитайло заменили на Оксану Михайлюченко, которая возглавляла районную организацию ОО "Молодые регионы".

Напомним, Комитет избирателей Украины призывает Офис президента остановить давление на ЦИК, так как подобные факты подрывают независимость Центральной избирательной комиссии.