Зеленський звільнив свого радника Новікова
Раніше Новіков написав заяву про звільнення
Раніше Новіков написав заяву про звільнення
Президент Володимир Зеленський звільнив свого позаштатного радника Ігоря Новікова.
Як повідомляє RegioNews, відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента.
"Звільнити Новікова Ігоря Володимировича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)", - йдеться в указі №326/2020.
Зазначимо, що Зеленський призначив Новикова своїм позаштатним радником в липні минулого року.
Нагадаємо, позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков подав заяву про звільнення за власним бажанням.
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Родинний бізнес очільника Вінницької ОДА, або Пів гектара землі на березі Південного Бугу
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині