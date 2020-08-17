Зеленський звільнив свого радника Новікова

Раніше Новіков написав заяву про звільнення

Раніше Новіков написав заяву про звільнення

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський звільнив свого позаштатного радника Ігоря Новікова.

Як повідомляє RegioNews, відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента.

"Звільнити Новікова Ігоря Володимировича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)", - йдеться в указі №326/2020.

Зазначимо, що Зеленський призначив Новикова своїм позаштатним радником в липні минулого року.

Нагадаємо, позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков подав заяву про звільнення за власним бажанням.