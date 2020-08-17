Зеленський увів до РНБО нових посадовців: хто тепер у складі

Президент вивів зі складу РНБО низку колишніх посадовців

Президент вивів зі складу РНБО низку колишніх посадовців

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вніс зміни в персональний склад Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента, відповідний указ № 324/2020 глава держави підписав 17 серпня.

Згідно з документом, до складу РНБО увійшли голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий глава Нацбанку Кирило Шевченко, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Цим же указом зі складу РНБО виведені ексочільник Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, колишній віцепрем'єр-міністр Вадим Пристайко і колишній глава НБУ Яків Смолій.

Нагадаємо, у липні Володимир Зеленський призначив першого заступника секретаря РНБО. в июле Владимир Зеленский назначил первого заместителя секретаря СНБО.