Зеленський наклав вето на закон про валютну іпотеку Дубінського

Президент пропонує ухвалити закон у новій редакції

Президент пропонує ухвалити закон у новій редакції

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відхилив закон №3640 щодо мораторію на стягнення майна громадян, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті, який Верховна Рада ухвалила 16 липня.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Автором цього законопроекту є народний депутат від фракції "Слуга народу” Олександр Дубінський.

Відомо, що Зеленський вніс до документа зауваження та повернув його на розгляд парламенту.

Він пропонує продовжити мораторій на стягнення майна за валютною іпотекою, який діє з 2014 року, але пропонує виключити з закону пункт 2, який розширює предмет мораторію.

Раніше Міністерство Юстиції також рекомендувало Зеленському відхилити цей закон, оскільки його прийняття могло унеможливити стягнення майна за борги, і це б створило умови для махінацій.

Нагадаємо, НАЗК направило до суду протокол на заступника Венедіктової. Він несвоєчасно подав декларацію про доходи.