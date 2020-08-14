19:20  14 августа
Судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер
15:28  14 августа
Дело Гандзюк: депутаты Херсонского облсовета решили поддержать Мангера
17:42  14 августа
Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки
UA | RU
UA | RU
14 августа 2020, 18:20 2

Необходимости менять переговорную площадку в Минске нет - Кулеба

14 августа 2020, 18:20 2
Читайте також українською мовою
Трехсторонняя контактная группа будет заседать в режиме онлайн
Трехсторонняя контактная группа будет заседать в режиме онлайн
Фото: МИД
Читайте також
українською мовою

Вопрос об изменении переговорной площадки в Минске из-за событий в Беларуси не рассматривается, и Трехсторонняя контактная группа продолжит заседания в режиме онлайн.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает RegioNews.

Буду откровенен: я думаю, что коронавирус еще будет продолжаться, и поэтому объективных возможностей встретиться в Минске в ближайшее время не будет. Потому Трехсторонняя контактная группа будет заседать в режиме онлайн", - сказал Кулеба.

Он добавил, что площадку можно поменять, но украинская сторона рассчитывает, что ситуация в Белоруссии стабилизируется и работа продолжится.

Кулеба также заявил, что главным является не место, где проходят заседания, а участники и содержание договоренностей. Он выразил уверенность, что "нормандский формат" будет работать и дальше.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что первое заседание состоится 18 августа в формате видеоконференции. Он также допустил возможность поиска нового места для переговоров.

Леонид Кравчук ТКГ Дмитрий Кулеба минские соглашения Донбасс
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки
14 августа 2020, 17:42
Нардеп от "ОПЗЖ" Нимченко обратился в НАБУ по поводу выборов на Донбассе
14 августа 2020, 16:26
Стало известно, сколько боевиков на Донбассе раскрыли в этом году
14 августа 2020, 15:55
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »