Необходимости менять переговорную площадку в Минске нет - Кулеба

Трехсторонняя контактная группа будет заседать в режиме онлайн

Трехсторонняя контактная группа будет заседать в режиме онлайн

Фото: МИД

Вопрос об изменении переговорной площадки в Минске из-за событий в Беларуси не рассматривается, и Трехсторонняя контактная группа продолжит заседания в режиме онлайн.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает RegioNews.

Буду откровенен: я думаю, что коронавирус еще будет продолжаться, и поэтому объективных возможностей встретиться в Минске в ближайшее время не будет. Потому Трехсторонняя контактная группа будет заседать в режиме онлайн", - сказал Кулеба.

Он добавил, что площадку можно поменять, но украинская сторона рассчитывает, что ситуация в Белоруссии стабилизируется и работа продолжится.

Кулеба также заявил, что главным является не место, где проходят заседания, а участники и содержание договоренностей. Он выразил уверенность, что "нормандский формат" будет работать и дальше.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что первое заседание состоится 18 августа в формате видеоконференции. Он также допустил возможность поиска нового места для переговоров.