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14 серпня 2020, 15:51 7

Абітурієнтам із ОРДЛО і Криму продовжили терміни вступу на бюджет

14 серпня 2020, 15:51 7
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Вони можуть вступати в усі заклади освіти без складання ЗНО
Вони можуть вступати в усі заклади освіти без складання ЗНО
Фото: flickr
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Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, які вступають до вищих навчальних закладів України, продовжили термін вступу на бюджет до 23 жовтня.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко, передає RegioNews.

За його словами, абітурієнти з окупованих територій повинні подати міністерству сигнал про бажання вчитися в українських вишах.

Найголовніша особливість для цих дітей - це те, що вони повинні нам дати хоча б якийсь сигнал, що вони хочуть вчитися в Україні. Засобами офіційної пошти, електронної, засобами неофіційними - через Viber, Telegram, Facebook. У відповідь вони отримають офіційне запрошення і детальну інструкцію, що їм робити", - розповів Вітренко.

Він також зазначив, що вступники з ОРДЛО і Криму можуть вступати в усі виші без складання ЗНО.

Щоб взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, вони повинні подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах.

Нагадаємо, вступна кампанія в Україні розпочалася 1 серпня. Електронні заяви до ВНЗ можна буде подавати до 22 серпня.

Донбас Крим бюджет абітурієнт вступна кампанія
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